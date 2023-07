Tesla: forte hausse des livraisons au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 13:33

(CercleFinance.com) - Le groupe a produit près de 480.000 véhicules et livré plus de 466.000 véhicules au deuxième trimestre 2023.



Le chiffre de production est de 479.700 véhicules et le chiffre de livraison est de 466.140 véhicules. Le constructeur a produit 460.211 véhicules et livré 446.915 véhicules du Modèle 3 et Y. Il a produit 19.489 véhicules et livré 19.225 véhicules du Modèle S et X.



Tesla avait livré quelque 422.000 véhicules au cours du premier trimestre. Le groupe avait livré 412.180 berlines et SUV issus de ses gammes Model 3 et Y au cours des trois premiers mois de l'année, ainsi que 10.695 unités des plateformes Model S et X.