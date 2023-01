Tesla: forte augmentation des livraisons au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - Le constructeur de voitures électriques Tesla a indiqué mardi avoir produit plus de 439.000 véhicules et en avoir livré plus de 405.000 sur les trois derniers mois de l'année écoulée, contre respectivement plus de 305.000 et plus de 308.000 au quatrième trimestre 2021.



Sur l'ensemble de 2022 par rapport à l'année précédente, ses livraisons de véhicules ont ainsi augmenté de 40% pour atteindre un cumul de 1,31 million, tandis que leur production a progressé de 47% à 1,37 million.



Tesla fera part de ses performances en termes de bénéfice net et de flux de trésorerie lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022, publication prévue après la clôture des marchés le mercredi 25 janvier.