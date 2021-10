Tesla fait mieux que prévu au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sur un horizon pluriannuel, Tesla prévoit toujours de pouvoir réaliser une croissance annuelle moyenne de 50 % de ses livraisons. Par ailleurs, le groupe continue d'anticiper le début de la production de la Model Y sur ses sites de Berlin et d'Austin avant la fin de l'année.

Du coté du chiffre d'affaires, il s'établit à 13,76 milliards de dollars au troisième trimestre 2021 (+57% sur un an) et dépasse les attentes moyennes des analystes de 4,51%.

(AOF) - Tesla évolue dans le rouge en préouverture de Wall Street ce jeudi, malgré la publication de résultats supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre 2021. Le constructeur américain de véhicules électriques a enregistré un bénéfice net de 1,62 milliard de dollars sur la période, ou 1,44 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 331 millions de dollars, ou 27 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,86 dollar, dépassant le consensus Zacks qui visait 1,39 dollar.

