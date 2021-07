Tesla : entre deux eaux avant les livraisons trimestrielles

(CercleFinance.com) - L'action Tesla s'inscrit en léger repli jeudi à la Bourse de New York, les investisseurs hésitant à se positionner en attendant la parution, d'ici à la fin de la semaine, des chiffres très attendus des livraisons du groupe sur le deuxième trimestre.

A 10h30 (heure de New York), le titre perd 0,1% alors qu'au même instant, le Nasdaq Composite avance de 0,1%.

Du côté des analystes, la spéculation va bon train en attendant la publication de ces chiffres, dont la date n'est pas connue avec certitude.

Le groupe automobile américain a néanmoins l'habitude de dévoiler les chiffres de ses livraisons et de sa production pour le trimestre écoulé au cours des tous premiers jours du mois qui suivent la clôture du trimestre.

Chez Credit Suisse, on dit en tout cas attendre de solides performances sur le trimestre.

Le broker anticipe entre 205.000 et 210.000 livraisons de véhicules électriques sur le deuxième trimestre, là où le consensus vise plutôt autour de 200.000 unités.

Credit Suisse table en effet sur un mois de juin 'record' (avec près de 115.000 livraisons), une performance qu'il juge 'faisable' au vu des fins de trimestre tonitruantes que signe habituellement le groupe d'Elon Musk.

Wedbush se montre plus prudent, rappelant que 'Tesla a dû faire face à une pénurie importante de puces et de problèmes logistiques et de transport (comme les autres constructeurs automobiles) ce qui pourrait signifier qu'autour de 10.000 voitures sont toujours en transit'.

'Ceci dit, si nous jugeons que le deuxième trimestre a été chaotique, la trajectoire pour le second semestre s'avère favorable et devrait bénéficier au groupe d'Elon Musk dans les 12 à 18 prochains mois, notamment du fait de l'ouverture des usines de Berlin et d'Austin', souligne Wedbush.