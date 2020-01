Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : entouré après un relèvement de cible par un analyste Cercle Finance • 21/01/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla avance ce mardi de +6,5%, porté par l'analyste New Street Research qui revoit à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, appréciant à la fois les performances passées du groupe et ses perspectives. 'Au cours des 1,5 dernières années, plusieurs éléments clés de notre thèse (dominance technologique, demande soutenue...) se sont déroulées conformément à nos attentes. Nous ne nous attendions pas à la baisse des livraisons des Model S et X l'an dernier, alors que le Model 3 progressait, mais cela a des implications limitées pour notre perspective à long terme', apprécie le broker. Restant à l'achat, New Street Research fixe ainsi son nouvel objectif de cours à 800 dollars.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +6.81%