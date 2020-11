Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : enfin dans le S&P 500, les actions s'envolent Cercle Finance • 17/11/2020 à 16:17









(CercleFinance.com) - Les actions de Tesla ont fait un bond de près de 11% dans les premiers échanges à Wall Street, alors que le constructeur de voitures électriques californien va été inclus dans l'indice S&P 500. Tesla va rentrer dans la composition de l'indice S&P 500 à compter du lundi 21 décembre. En raison de la forte capitalisation de la société, S&P Dow Jones Indices cherche à obtenir un retour d'information par le biais d'une consultation auprès de la communauté des investisseurs afin de déterminer si Tesla doit être ajouté en une seule fois ou en deux tranches distinctes. Tesla, qui a progressé de près de 400% depuis le 1er janvier 2020, a maintenant une valeur de marché supérieure à 430 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des sociétés les plus importantes de Wall Street. L'intégration dans le S&P 500 est un élément positif clé pour le titre Tesla, qui a été remis en question le mois dernier avec une baisse de près de 5 %, selon les analystes. 'Avec l'ajout dans le S&P 500, l'accent est mis sur l'exécution du plan de croissance', a souligné Credit Suisse dans son analyse. Tesla remplacera une société du S&P 500 qui sera nommée dans un communiqué de presse avant la date d'entrée en vigueur du 21 décembre.

