Tesla : en repli, un analyste n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre subit quelques prises de bénéfices (près de -3%) à la Bourse de New York. Jefferies dégrade sa recommandation sur Tesla de 'achat' à 'conserver', malgré un objectif de cours actualisé de 150 à 650 dollars dans le sillage d'estimations de profit opérationnel rehaussées de 48% pour 2021 et de 25% pour 2022. S'il déclare 'rester confiant dans l'avantage compétitif de Tesla', le broker ne le pense pas 'capable de dominer le secteur automobile, étant données la taille et la structure de ce dernier, ainsi que la politique'. Il voit en 2021 'une année où la croissance et les résultats de Tesla vont s'accélérer avec le lancement de deux véhicules', mais prévient qu'une 'accélération des investissements en capacités et en batteries ajoutera un certain degré de risque d'exécution'.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -4.58%