Tesla : en repli, un analyste abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - Les actions Tesla sont en baisse de près de 1,5%, les investisseurs prennent des bénéfices après le rallye de cette année, tandis qu'un analyste a dégradé sa recommandation sur le titre. New Street Research a abaissé son conseil sur Tesla à 'neutre', affirmant que le titre se négocie maintenant au-dessus de son objectif de cours de 578 dollars après la 'course effrénée' des derniers mois. 'Nous nous attendons à ce que l'année 2021 se déroule bien, avec des livraisons supérieures au consensus et une forte progression de la marge, mais nous ne voyons qu'une marge limitée de la valorisation à court terme, même dans cet environnement euphorique de valorisation', a déclaré l'analyste Pierre Ferragu. 'Au contraire, nous craignons que le titre recule une fois l'intégration du titre dans le S&P 500', a ajouté l'analyste. Les actions Tesla ont atteint un sommet historique de plus de 654 dollars, ce qui représente une hausse de près de 10 fois par rapport à leur prix de fin 2019, ce qui a provoqué une série de prises de bénéfices.

