Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : en repli après l'analyse de Morgan Stanley Cercle Finance • 16/01/2020 à 17:05









(CercleFinance.com) - Les actions de Tesla sont passés sous la barre des 500 dollars alors que Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur le constructeur automobile électrique californien de ' pondérer en ligne ' à ' sous pondérer '. Les actions de Tesla sont en repli de près de -4% après cette recommandation. Le titre a cependant augmenté de plus de 92% au cours des trois derniers mois. A environ 520 dollars par action, le bureau d'analyses considère la valorisation du groupe comme 'exigeante'. Le rapport bénéfice / risque est défavorable, indique le Morgan Stanley, car la baisse de 30% de son scénario de base n'est pas suffisante pour maintenir une notation neutre. Enfin, les risques pour le marché chinois à long terme peuvent ne pas être pleinement appréciés par le marché, rajoute l'analyste dans un rapport. Morgan Stanley a cependant relevé ses attentes pour le coeur de métier du constructeur automobile, ce qui a entraîné une augmentation de son objectif de cours à 360 dollars, contre 250 dollars précédemment.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -0.97%