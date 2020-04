Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : en hausse, un broker reste neutre Cercle Finance • 03/04/2020 à 16:37









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla avance ce vendredi de +9%, porté par des livraisons trimestrielles appréciées des investisseurs. L'analyste Jefferies a cependant confirmé sa recommandation 'Conserver' sur le titre Tesla, même s'il note que les livraisons du premier trimestre (88.400 unités) sont ressorties 7% au-dessus des attentes de l'entreprise. Il regrette néanmoins une 'hausse des stocks' constatée. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 800 dollars sur la valeur.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +5.62%