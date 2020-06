Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 10/06/2020 à 16:52









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla avance de +4% ce mercredi, porté par l'analyste Wedbush qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 800 dollars à 1.000 dollars, avec un scénario optimiste à 1.500 dollars, contre 1.350 dollars précédemment. Le broker américain a ainsi déclaré que l'action de Tesla pouvait continuer à grimper, portée par une demande de Model 3 dépassant les attentes en Chine, ainsi que par l'assouplissement des mesures de confinement aux États-Unis et en Europe. Malgré cela, Wedbush conserve une recommandation 'neutre' sur la valeur.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +7.01%