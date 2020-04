Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 06/04/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla avance dans les premiers échanges à New York de +4%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'neutre' à 'achat', même s'il revoit à la baisse son objectif de cours sur la valeur. La cible du broker passe en effet de 800 à 650 dollars. 'En Europe et en Chine, nous constatons un engagement politique continu à soutenir les ventes de véhicules électriques, avec des politiques fiscales européennes soutenant le remplacement accéléré du parc automobile plutôt qu'une inversion des objectifs de CO2', apprécie Jefferies.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +6.41%