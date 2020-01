Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 02/01/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla s'affiche en hausse de +1,9% ce jeudi, alors que Canaccord Genuity a relevé son objectif de cours sur celui-ci, passant de 375 dollars à 515 dollars, accompagné d'une recommandation 'achat'. Le broker estime en effet que '2020 sera une année électrique alors que la révolution des véhicules électriques s'accélère'. 'Nous nous attendons à avoir un aperçu de cela la semaine prochaine lorsque Tesla publiera ses chiffres de livraison pour le quatrième trimestre, qui devraient être supérieurs aux prévisions de 360 .000 unités pour 2019, contre 368.965 s'agissant de nos attentes', indique l'analyste.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +1.82%