Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 22/01/2020 à 16:16









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Tesla s'affiche en hausse de +4,8% ce mercredi, porté par l'analyste Wedbush qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci. La cible du broker (toujours neutre cependant sur la valeur) passe ainsi de 370 à 550 dollars. 'Nous pensons que l'atteinte du cap de livraison de 500.000 unités pour l'exercice 2020 est bien à portée de main, car, selon notre analyse de la demande en Chine, Tesla a le potentiel pour atteindre le seuil symbolique d'un million de véhicules livrés, potentiellement deux ans avant nos projections originales pour 2024', apprécie Wedbush.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +4.48%