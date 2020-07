Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : en hausse, porté par un broker Cercle Finance • 23/07/2020 à 15:53









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla avance ce jeudi de +2%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, après des résultats trimestriels 'solides, mais pas tout à fait en ligne avec les performances récentes du prix de l'action'. 'Les prévisions de volume de 500.000 restent légèrement en dessous de l'objectif initial pour 2020, d'au moins 500.000. Nous considérons 500.000 comme un plancher', explique le broker. Tesla confirme au passage son objectif de cours de 1.200 dollars.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +1.23%