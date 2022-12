Tesla en hausse en pré-marché après qu'Elon Musk a annoncé quitter la direction de Twitter

(AOF) - « Je démissionnerai de mon poste de PDG (de Twitter) dès que je trouverai quelqu'un d'assez stupide pour accepter le poste ! Après cela, je me contenterai de diriger les équipes logiciels et serveurs ». C’est ce qu’a tweeté Elon Musk ce 21 décembre, après qu’un sondage lancé par ses soins sur le réseau donnait 60% d’utilisateurs en faveur de son départ: en réaction, le titre de Tesla gagnait près de 2% en pré-marché à Wall Street. L’action Tesla a encore perdu plus de 8% hier à 137,8 dollars à la clôture, soit un plus bas depuis septembre 2020, en recul de 55,95% sur un an.

Alors que l'investisseur Ross Gerber estimait hier sur Twitter que la valeur du titre Tesla reflétait désormais " le fait de n'avoir plus de CEO ", Musk lui a répondu en invoquant les facteurs macroéconomiques : " Comme les taux d'intérêt des comptes d'épargne bancaires, qui sont garantis, commencent à se rapprocher des rendements des marchés boursiers, qui ne sont pas garantis, les gens déplaceront de plus en plus leur argent des actions vers les liquidités, ce qui fera chuter les actions ", a-t-il tweeté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.