Tesla: en hausse après ses résultats, l'avis d'un broker information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 17:34

(CercleFinance.com) - Tesla progresse de plus de 8% sur le Nasdaq, au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels. Dans ce contexte, Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 175 à 200 dollars, 'sur une trajectoire de demande et une visibilité améliorée'.



Le broker souligne qu'il ressort de ces résultats, jugés solides et accompagnés de prévisions optimistes sur la demande, que le constructeur de voitures électriques sacrifie à court terme ses marges au profit d'une augmentation de ses volumes.



'Nous considérons cela comme la bonne décision stratégique pour mettre une clôture de fer autour de sa clientèle et repousser la concurrence croissante des véhicules électriques en provenance de Detroit, d'Europe et de Chine', juge-t-il cependant.



Pour rappel, Tesla a publié un chiffre d'affaires de 24,3 Mds$ au titre du 4e trimestre 2022, en progression de 37 % par rapport à la même période un an plus tôt (17,7 Mds$).



Le bénéfice net ajusté du constructeur a progressé de 43 %, à 4,1 Mds$ par rapport à la même période il y a un an, ce qui représente un BPA ajusté de 1,19 $, en hausse de 40%.