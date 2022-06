Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: en forte hausse, un broker ajuste son conseil information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 16:52









(CercleFinance.com) - L'action Tesla gagne près de 5% sur le Nasdaq, profitant d'une analyse d'UBS qui a relevé aujourd'hui son conseil sur le titre, passant de ' neutre ' à ' achat ', avec un objectif de cours inchangé de 1100 $.



Compte tenu du repli de l'ordre de 35% accusé par le titre depuis le début de l'année, l'intermédiaire dit percevoir 'un point d'entrée attractif' aux niveaux actuels sachant que les perspectives du constructeur automobile n'ont jamais été aussi florissantes.



Dans sa note, UBS met en évidence (1) un carnet de commandes record conjugué au démarrage de deux nouvelles 'giga-factories', (2) une dynamique de marges favorable et (3) un avantage concurrentiel structurel en ce qui concerne le chaînes d'approvisionnement.



S'il abaisse de 12% sa prévision de BPA pour 2022 afin de tenir compte de la récente mise à l'arrêt de la production à Shanghai, l'analyste souligne revoir à la hausse ses estimations de profit pour les trois prochaines années.



'Nous nous attendons à ce que le modèle d'intégration verticale mis en place par Tesla, allant des semi-conducteurs aux batteries en passant par les logiciels, génère une croissance et une rentabilité supérieures au cours des années qui viennent', conclut-il.







