Tesla : en baisse, un broker reste à 'Conserver'

(CercleFinance.com) - Le titre Tesla s'affiche en baisse (-1,7%) ce vendredi, même si l'analyste Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur celui-ci, passant de 850 à 900 dollars, tout en maintenant une recommandation 'conserver'. Dans une note envoyée à ses clients, l'intermédiaire dit s'attendre à ce que le constructeur californien de voitures électriques fasse état de 76.000 livraisons de véhicules au titre du deuxième trimestre lors de son point d'activité prévu la semaine prochain. Le consensus, à titre de comparaison, prévoit de son côté 72.000 unités livrées pour le trimestre écoulé. Plus généralement, Deutsche Bank explique que si l'action Tesla se traite aujourd'hui à des sommets historiques, c'est en partie en raison de la perception particulièrement favorable de l'électrification automobile chez les investisseurs, une tendance qui attire des flux considérables en raison de la prédominance des fonds ESG, mais qui se confronte à peu d'alternatives d'investissement concrètes sur les marchés boursiers.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -1.52%