Tesla : en baisse, un broker, neutre, remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre Tesla recule ce lundi de -2%, même si Wedbush Securities a annoncé avoir établi un nouvel objectif de cours à 3500 dollars sur celui-ci, contre 2500 dollars jusqu'à présent, en perspective de la réalisation d'un scénario favorable ('bull case') sur la valeur. Le broker américain - qui maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de base de 1900 dollars sur l'action - justifie son optimisme par les promesses de croissance en Chine du constructeur californien. 'Nous pensons que la croissance en Chine représente au moins 400 dollars par titre dans l'hypothèse optimiste où le taux de pénétration du groupe devait significativement décoller dans le pays au cours des 12 ou 18 prochains mois, concomitamment à la mise au point par l'usine Giga 3 d'innovations majeures dans le domaine des batteries', explique Wedbush.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -0.63%