Tesla : en baisse, un analyste reste neutre Cercle Finance • 20/11/2019 à 15:57









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla recule ce mercredi de -0,2%, alors que l'analyste Wedbush confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, dans l'attente de la présentation par le constructeur automobile, probablement jeudi, d'un nouveau modèle, un pick-up baptisé Cybertruck. Mais, pour Wedbush, l'essentiel est ailleurs. 'Bien que cette prochaine annonce de produit soit attendue depuis longtemps et soit excitante, le titre évolue principalement en fonction des bons résultats du troisième trimestre, et sur la question de savoir si ce niveau de demande et de rentabilité est durable à l'horizon 2020', juge Wedbush. L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 270 dollars.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -0.57%