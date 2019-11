Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : en baisse après la présentation du Cybertruck Cercle Finance • 22/11/2019 à 16:48









(CercleFinance.com) - Le titre Tesla recule de près de -7% ce vendredi, au lendemain de la présentation du pick-up Cybertruck, qui est loin d'avoir emballé les foules. Si certains ont critiqué son design, il est vrai assez particulier, d'autres n'ont retenu que le 'fail' du constructeur automobile nouvelle génération : voulant prouver que les vitres de l'engin étaient incassables, des boules en acier ont été projetées sur celles-ci. Au lieu de résister à l'impact, les vitres se sont brisées instantanément... De quoi faire oublier des prouesses technologies au-dessus de celles des concurrents. L'analyste Wedbush a en tout cas confirmé ce vendredi sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe Tesla, estimant notamment que le Cybertruck ressemble 'plus à un avion furtif qu'à un pick-up'. 'Nous pensons que ce modèle de nouvelle génération peut aider, petit à petit, Tesla à étendre ses opportunités de marché en dehors de son noyau de clientèle, bien que gagner des parts de marché avec des piliers comme Ford et GM enracinés dans ce paysage sera une tâche difficile', estime Wedbush. L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 270 dollars sur la valeur.

