Tesla : Elon Musk vante des avancées technologiques

(CercleFinance.com) - Elon Musk a profité du ' Battery Day ', organisé le 22 septembre dans l'usine Tesla du groupe en Californie, pour faire plusieurs annonces ambitieuses quant aux projets de la marque, rapporte Liberum. L'analyste indique que l'entrepreneur a présenté les objectifs à long terme du groupe : produire 20 millions de véhicules, soit 1% du parc mondial ; développer des batteries deux fois moins coûteuse à l'autonomie doublée, ou encore mettre sur le marché un véhicule à 25 000 dollars. En revanche, Liberum regrette que M. Musk n'ait pas abordé certains sujets comme le projet de batterie d'une capacité d'un million de miles (soit 1,6 million de kilomètres), les piles à hydrogène ou encore les semi-conducteurs de puissance. Malgré ces annonces, l'action Tesla a reculé hier de 5,6% à la bourse de New-York.

