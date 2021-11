Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : Elon Musk se sépare de 5 Mds$ de ses actions information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 14:59









(CercleFinance.com) - Elon Musk poursuit la vente de ses actions Tesla: selon Wedbush, le milliardaire a déjà vendu pour 5 milliards de dollars de ses parts depuis le début de la semaine. Il y a quelques jours, le milliardaire avait indiqué sur twitter qu'il envisageait de céder 10% de ses parts dans l'entreprise afin de payer ses impôts. Invités par le dirigeant de Tesla à donner leur avis sur cette opération, 3,5 millions de 'followers' s'étaient dits favorables à cette vente, entraînant une chute du cours du titre de 7% en début de semaine. Toutefois, selon les documents de la SEC consultés par plusieurs médias, Elon Musk a initié la vente de ses titres dès la mi-septembre: la récente vente des titres ne serait donc pas corrélée à la réaction des utilisateurs de twitter. Toujours selon les documents de la SEC, Elon Musk reste propriétaire de nombreuses actions Tesla pour un montant d'environ 180 milliards de dollars.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +0.44%