Tesla: Elon Musk prêt à quitter la direction de Twitter? information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 16:50

(CercleFinance.com) - L'action Tesla signe lundi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice Nasdaq 100 de la Bourse de New York, le fabricant de véhicules électriques étant porté par des spéculations entourant un possible départ d'Elon Musk en tant que directeur général de Twitter.



Dans un message publié hier sur le site de micro-blogging, le patron de Twitter a mis son poste entre les mains de ses utilisateurs, auxquels il a demandé de voter pour ou contre son départ.



'Dois-je quitter mes responsabilité à la tête de Twitter?', a interrogé Elon Musk dans le sondage, tout en assurant qu'il respecterait les résultats du vote.



A la clôture du scrutin, 57,5% des 17 millions de personnes ayant participé au vote déclaraient souhaiter un départ d'Elon Musk, tandis que 42,5% lui demandaient de rester.



'Avec la lumière du vote, il apparaît que le mandat de Musk en tant que directeur général de Twitter va prendre fin, ce qui constitue une excellente nouvelle pour le titre Tesla', réagit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'L'aventure Twitter a constitué une terrible déconvenue pour Musk et ce dossier n'a cessé de peser sur le cours de Bourse de Tesla, qui continue d'être malmené en raison de ce 'soap opera' qui détériore la valeur de la marque', souligne-t-il.



'Musk, c'est Tesla et Tesla, c'est Musk', rappelle le professionnel dans sa note.



'Le fait qu'il accorde autant d'attention à Twitter au détriment de la poule aux oeufs d'or qu'est Tesla a fortement préoccupé les investisseurs et c'est sans doute ce que a poussé les plus fervents défenseurs de Musk à lui demander de quitter la direction de Twitter dans le cadre du sondage', conclut Dan Ives.



A 10h45 (heure de New York), le titre gagnait 0,7% dans un marché boursier américain en repli de 0,2%.