Tesla dévoile un Model Y moins cher pour relancer ses ventes

Tesla dévoile des Model Y et Model 3 abordables pour stimuler les ventes

Musk met l'accent sur l'accessibilité dans un contexte de concurrence accrue et de difficultés de vente

Les modèles abordables sont essentiels pour atteindre l'objectif de 20 millions de véhicules de Tesla et le plan de rémunération de Musk

Tesla TSLA.O a dévoilé mardi des versions plus abordables de son SUV Model Y et de sa berline Model 3, respectivement à 39 990 et 36 990 dollars, alors que le fabricant de véhicules électriques cherche à inverser la chute de ses ventes et à enrayer le recul de ses parts de marché dans un contexte de concurrence accrue. Les actions de Teslaétaient en baisse de 2,8 % dans les échanges de l'après-midi.

Les deux versions, appelées Standard, offrent une autonomie de 321 miles (516 km) et une accélération moins puissante que les versions supérieures actuelles appelées Premium.

Les versions Standard ne sont pas équipées d'Autosteer, le système d'aide à la conduite de Tesla, ni d'écrans tactiles pour les passagers arrière. Tesla a également supprimé la barre d'éclairage LED dans la Model Y, moins chère. Les deux versions sont équipées de sièges en textile, avec du cuir végétal disponible pour la Model 3, et de rétroviseurs latéraux à réglage manuel.

Le directeur général Elon Musk promet depuis des années des véhicules de masse , bien qu'il ait annulé l'année dernière son projet de construction d'un tout nouveau véhicule électrique à 25 000 dollars, comme l'a d'abord rapporté Reuters .

À la fin de l'année dernière, Musk a déclaré que le prix du véhicule serait inférieur au "seuil clé" de 30 000 dollars, y compris les crédits d'impôt américains pour les VE. Aux États-Unis, les prix ont effectivement augmenté de 7 500 dollars à la fin du mois dernier, lorsque le crédit a pris fin . Cela a contribué à faire grimper les ventes trimestrielles à un niveau record, mais on s'attend à ce qu'elles ralentissent pour le reste de l'année, à moins que la voiture abordable ne vienne à la rescousse.

"Le désir d'acheter une voiture est très fort. C'est juste que les gens n'ont pas assez d'argent sur leur compte en banque pour l'acheter", a déclaré Elon Musk en juillet lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Tesla. "Plus la voiture sera abordable, mieux ce sera."

Tesla a publié deux clips sur X au cours du week-end, suscitant l'enthousiasme des fans. L'une des vidéos montre des phares émergeant de l'obscurité et l'autre ce qui ressemble à une roue qui tourne pendant quelques secondes, suivie de "10/7" - le format américain pour la date du 7 octobre.

CRUCIAL POUR LE PLAN DE RÉMUNÉRATION DE 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS

Musk avait initialement promis que la production du véhicule commencerait à la fin du mois de juin. Mais Tesla n'a fabriqué que ce qu'elle a appelé les "premiers exemplaires" de la voiture, a-t-elle déclaré en juillet , ajoutant qu'elle serait disponible pour les clients au cours des trois derniers mois de l'année. Tesla est déjà aux prises avec le ralentissement des ventes de sa gamme vieillissante , alors que la concurrence s'accroît rapidement, en particulier en Chine et en Europe, où les opinions politiques d'extrême droite d'Elon Musk ont également sapé la fidélité à la marque.

Au début de l'année, Tesla a lancé une version rafraîchie du Model Y, avec des améliorations telles que de nouvelles barres lumineuses et un écran tactile à l'arrière.

Elon Musk a orienté l'entreprise vers l'intelligence artificielle, en se concentrant sur les robotaxis et les robots humanoïdes. Tesla a déclaré qu'elle lancerait des véhicules plus abordables dans sa gamme, mais n'a pas fourni de détails. Des sources ont indiqué à Reuters que le fabricant de véhicules électriques prévoit également de lancer une version allégée de sa berline intermédiaire Model 3 . Les voitures abordables seront également essentielles pour permettre à Tesla de livrer 20 millions de véhicules au cours de la prochaine décennie - l'une des nombreuses étapes opérationnelles et d'évaluation fixées par le conseil d'administration de l'entreprise dans le cadre de sa proposition d'un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour Elon Musk.