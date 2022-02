Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: des gains déjà conséquents sur le bitcoin information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 16:36













Au 31 décembre 2021, la juste valeur de marché de son investissement dans la cryptomonnaie s'établissait à 1,99 milliard de dollars, ce qui correspond à un retour sur investissement de 33% en moins d'un an.



Dans son rapport annuel 2021 transmis aujourd'hui aux autorités de marché, Tesla dit toujours croire au 'potentiel de long terme des actifs numériques, à la fois en tant qu'investissement et en tant qu'alternative au cash'.



Le prix du bitcoin s'inscrivait en hausse de plus de 4% à 43.202,8 dollars ce lundi après son record de 68.789,6 dollars établi à l'automne dernier.



Le rapport annuel de Tesla révèle par ailleurs que la SEC, le gendarme boursier américain, a assigné le groupe à comparaître en novembre dernier en vue d'obtenir des informations quant aux modalités de sa gouvernance.



L'action Tesla était en légère hausse (+0,5%) lundi matin à la Bourse de New York.



(CercleFinance.com) - Tesla a réalisé pour l'instant un gain de près d'un demi-milliard de dollars sur son investissement d'environ 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin , annoncé en début d'année dernière.Au 31 décembre 2021, la juste valeur de marché de son investissement dans la cryptomonnaie s'établissait à 1,99 milliard de dollars, ce qui correspond à un retour sur investissement de 33% en moins d'un an.Dans son rapport annuel 2021 transmis aujourd'hui aux autorités de marché, Tesla dit toujours croire au 'potentiel de long terme des actifs numériques, à la fois en tant qu'investissement et en tant qu'alternative au cash'.Le prix du bitcoin s'inscrivait en hausse de plus de 4% à 43.202,8 dollars ce lundi après son record de 68.789,6 dollars établi à l'automne dernier.Le rapport annuel de Tesla révèle par ailleurs que la SEC, le gendarme boursier américain, a assigné le groupe à comparaître en novembre dernier en vue d'obtenir des informations quant aux modalités de sa gouvernance.L'action Tesla était en légère hausse (+0,5%) lundi matin à la Bourse de New York.

Valeurs associées BTC/USD NEXC +7.74% TESLA NASDAQ -0.69%