Tesla dépasse les attentes, table sur une forte production en 2020

29 janvier (Reuters) - Tesla TSLA.O a une fois de plus déjoué les prévisions de ses détracteurs et son titre s'est envolé à un plus haut historique après la clôture de Wall Street, après avoir annoncé un bénéfice trimestriel, le deuxième consécutif, et dit anticiper plus de 500.000 livraisons en 2020. Son action a bondi de plus de 6% à 615 dollars dans les transactions d'après-Bourse, confirmant les hausses enregistrées ces derniers temps, et elle vaut plus du double que ce qu'elle valait quand Tesla a publié les chiffres de son troisième trimestre. Porté par la demande en Europe et en Chine, Tesla a annoncé mercredi que sa trésorerie avait progressé à 6,3 milliards de dollars et fait part d'une hausse limitée à moins de 1% de ses dépenses d'exploitation à 1,03 milliard de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires titulaires d'actions ordinaires a reculé à 105 millions de dollars, 56 cents par action pour les trois mois au 31 décembre, contre 140 millions, 78 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, Tesla a dégagé un BPA de 2,06 dollars alors que le consensus Refinitiv I/B/E/S tablait sur 1,72 dollar. Le chiffre d'affaires a augmenté à 7,38 milliards de dollars, contre 7,23 milliards lors de la même période l'an dernier. (Akanksha Rana à Bangalore et Tina Bellon à New York, version française Nicolas Delame)

