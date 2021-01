Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : déjà leader des grands indices US en quelques minutes Cercle Finance • 04/01/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - C'est la 1ère séance de l'année et Tesla s'impose déjà comme leader du S&P500 et du Nasdaq avec +5% d'entrée de jeu, à 743$, soit +960% par rapport à son plancher de mars 2020, avec les mêmes objectifs de vente qu'en fin d'année. Le titre voit sa capitalisation s'envoler au-delà de 700Mds$, alors que le N°1 des véhicules électriques a 'presque' atteint son objectif de 500.000 véhicules vendus en 2020, dans un marché en contraction de -25% par exemple en Europe. La hausse atteint +85% en 6 semaines et cela devient difficile à analyser sur la base de l'outil chartiste: parti de 401$ le 13/11, l'objectif semble être un doublement à 800$ d'ici la fin de la semaine: plus aucun modèle de valorisation ne s'applique plus à Tesla depuis fin 2019.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +3.33%