Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Tesla prend 2% en début de séance à Wall Street, sur fond de propos favorables de Wedbush qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 200 à 225 dollars sur le titre du constructeur de voitures électriques.



'Le thème de la réaccélération des véhicules électriques en Chine commence tout juste à prendre son envol', pense le broker, ajoutant que 'les craintes qu'Elon Musk doive vendre plus d'actions Tesla pour financer les pertes de Twitter sont passées à l'arrière-plan'.





Valeurs associées TESLA NASDAQ +1.49%