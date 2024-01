Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla : chute de 40% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 10:28









Tesla Model 3 (crédit photo : Tesla / ) (CercleFinance.com) - Tesla a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en chute de 39% pour le dernier trimestre 2023, à 2,48 milliards de dollars, soit 0,71 dollar par action (-40%), avec une marge d'EBITDA ajusté en dégradation de 6,5 points à 15,7%. Le constructeur de voitures électriques a vu ses revenus n'augmenter que de 3% à moins de 25,2 milliards de dollars, sous le poids notamment d'une réduction du prix de vente moyen de ses véhicules qui a contrebalancé des volumes livrés en augmentation. Outre la baisse des prix de vente et un effet mix défavorable, la rentabilité de Tesla a été pénalisée par un accroissement des dépenses opérationnelles en partie en raison de l'intelligence artificielle et d'autres projets de recherche-développement.

Valeurs associées TESLA NASDAQ -0.63%