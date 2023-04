Tesla: chute après la publication de ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 15:58

(CercleFinance.com) - Tesla est en forte baisse en début de séance (-7%), après la publication par le constructeur de voitures électriques de ses comptes de premier trimestre.



En données ajustées (non GAAP), le groupe d'Elon Musk a vu son BPA se contracter de 21% à 0,85 dollar, avec une marge d'EBITDA en dégradation de 8,5 points à 18,3%, et ce malgré des revenus en croissance de 24% à plus de 23,3 milliards de dollars.



'Bien que nous ayons mis en oeuvre des réductions de prix sur de nombreux modèles, nos marges opérationnelles ont diminué à un rythme gérable', estime Tesla, qui attend des baisses de coûts en cours grâce à une efficience de production améliorée.



Il prévoit d'accroitre sa production pour rester, en 2023, au-dessus de son taux de croissance annuel moyen de long terme de 50%, avec environ 1,8 million de voitures pour l'année, et pense que sa marge opérationnelle restera parmi les plus élevées du secteur.



Suite à cette publication, Wedbush réitère son opinion 'surperformance' sur Tesla, tout en ajustant son objectif de cours de 225 à 215 dollars, pour 'refléter une faiblesse supplémentaire des marges à court terme au cours des prochains trimestres'.



Le broker souligne que le constructeur de voitures électriques a dévoilé des résultats de premier trimestre mitigés, avec des indicateurs de demande solides, mais des marges plus faibles, un élément qu'il qualifie 'd'éléphant dans la pièce'.



Wedbush demeure très positif sur le dossier, mais prévient que 'cette compression des marges et le récit sur les réductions de prix devront être gérés avec prudence sur les prochains trimestres, émergeant maintenant comme un clair nuage sur le titre'.



Rappelons que Berenberg a dégradé dans sa dernière étude sa recommandation sur Tesla, ramenée de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ajusté de 200 à 210 dollars.



Berenberg justifie sa dégradation par un potentiel haussier jugé beaucoup plus limité.