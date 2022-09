Tesla cherche à sécuriser ses approvisionnements en lithium

(AOF) - Tesla envisagerait d'ouvrir une raffinerie de lithium sur la côte du golfe du Texas afin de sécuriser ses approvisionnements dans ce domaine, révèle Reuters, sur la base d'un document déposé par Tesla auprès des autorités texanes compétentes. Début août, c'était General Motors qui avait annoncé la conclusion d'un important accord de livraison pluriannuel avec Livent pour sécuriser ses stocks de ce composant essentiel pour les batteries de véhicules électriques.

Le PDG du groupe, Elon Musk, a également tweeté que Tesla pourrait entrer directement dans l'industrie de l'extraction et du raffinage à grande échelle au fur et à mesure de la hausse des prix du lithium.

Dans le courant du mois d'août, c'était au tour de Volkswagen et Mercedes de signer des protocoles d'entente avec le Canada concernant la fabrication de batteries et l'approvisionnement en métaux rares pendant la visite du chancelier allemand Olaf Scholz. " On va resserrer la coopération et la collaboration à l'égard de la fabrication de batteries durables, de l'approvisionnement en minéraux critiques, des chaînes d'approvisionnement, de la R&D, et plus encore", avait promis à cette occasion Justin Trudeau, premier ministre canadien.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.