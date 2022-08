Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: cession d'actions par Elon Musk pour sept milliards information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - Elon Musk a fait part cette nuit, dans un document adressé à la SEC, de la vente d'actions Tesla pour un montant de sept milliards de dollars, selon Wedbush dans une note consacrée à Twitter sur lequel il maintient sa position 'neutre'.



'Musk a indiqué ensuite que cette vente était la dernière et réalisée au cas (heureusement improbable) où Twitter forcerait à finaliser l'opération (rachat de Twitter par Elon Musk, NDLR) et où certains partenaires financiers ne suivraient pas', rapporte le broker.



La vente d'actions Tesla constituerait donc une mesure de précaution pour le milliardaire d'origine sud-africaine, visant à lui éviter une cession en urgence de titres du constructeur de voitures électriques pour financer le rachat de la plateforme de microblogging.





Valeurs associées TESLA NASDAQ 0.00%