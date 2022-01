Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : cassure des 900$ évitée in extremis information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 12:41









(CercleFinance.com) - Tesla qui a rebondi sur 851$ en intraday le 24/01 a évité la cassure des 900$ (plancher du 28/12/2021, ex-zénith du 25/01/2021) in extremis.

Le reste cependant sur un 'gap' de rupture sous les 940,5$ et pourrait s'en retourner combler ceux laissés béants à 843$ le 15/10 ou 820$ le 13/10





Valeurs associées TESLA NASDAQ -1.47%