Tesla : bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Tesla gagne 1% sur les premiers échanges à Wall Street, avec le soutien de Canaccord qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 419 à 1071 dollars, sur la base de 63 fois son multiple VE / EBITDA 2024. 'Nous pensons que Tesla détient une avance de plusieurs années et se développe maintenant de manière agressive dans le stockage et estimons donc que notre multiple est justifié', explique le broker canadien.

Valeurs associées TESLA NASDAQ +3.97%