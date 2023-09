Tesla: bien orienté avant ses livraisons trimestrielles information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 17:03

(CercleFinance.com) - Tesla s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de New York et repasse au-dessus du seuil des 250 dollars à quelques jours de la publication de ses chiffres de livraisons pour le troisième trimestre, dont le marché attend beaucoup.



Les analystes s'attendent à ce que le constructeur de véhicules électriques dévoile ses chiffres de ventes dimanche soir ou lundi, avant l'ouverture des marchés américains.



Les équipes de Wedbush Securities estiment que Tesla était bien parti pour écouler entre 460.000 et 465.000 unités sur le trimestre qui s'achève, avant que des difficultés plus sérieuses que prévu ne viennent perturber ses usines de Shanghai et Austin.



Ces problèmes devraient, selon le bureau d'études, conduire au décalage de la livraison de quelque 20.000 véhicules sur le quatrième trimestre, d'après ses calculs.



Chez Canaccord Genuity, on évoque une demande néanmoins qui apparaît 'relativement saine' en dépit d'un marché automobile qui vacille et des récentes baisses de prix consenties par le groupe.



Mais le courtier canadien évoque aussi des éléments plus positifs, tels que la grève de l'UAW qui touche les trois grands constructeurs que sont GM, Ford et Stellantis, ainsi que les rumeurs de presse entourant la mise au point d'un nouveau procédé de fabrication ('giga-casting') et de nouveaux robots humanoïdes Optimus.



Du point de vue de Canaccord, ces facteurs devraient permettre au groupe de s'assurer des perspectives de croissance et des marges bénéficiaires supérieures à l'industrie pour les années à venir.



Au-delà de la publication des livraisons trimestrielles, le broker dit attendre avec impatience la parution des résultats de troisième trimestre, prévue le mois prochain, qui devrait permettre d'en savoir plus sur le calendrier de livraison du Cybertruck et l'évolution à venir des marges bénéficiaires.



Le titre grimpe actuellement de 3%, contre une hausse d'environ 0,6% pour l'indice S&P 500.