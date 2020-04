Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla bénéficiaire pour le troisième trimestre consécutif Reuters • 29/04/2020 à 22:53









29 avril (Reuters) - Tesla TLSA.O a publié mercredi un bénéfice pour le troisième trimestre consécutif, contrairement aux attentes des analystes, grâce à une production quasi ininterrompue de ses véhicules au cours des trois premiers mois de l'année malgré la pandémie de coronavirus. Le fabricant de voitures électriques a dégagé, hors éléments exceptionnels, un bénéfice de 1,24 dollar par action pour le trimestre de janvier à mars, alors que les analystes tablaient sur une perte de 36 cents par action. Le titre gagnait plus de 8% à 870 dollars dans les transactions d'après-Bourse. Son chiffre d'affaires s'est établi sur la période à 5,99 milliards de dollars (5,50 milliards d'euros) contre 4,54 milliards au premier trimestre 2019 et un consensus de 5,90 milliards. Le groupe a toutefois annoncé qu'il modifierait ses objectifs 2020 lors de la présentation en juillet de ses résultats du deuxième trimestre, à cause des incertitudes liées à la crise du coronavirus. "En raison de la vaste gamme de possibilités, les prévisions à court terme de bénéfice net et de cash flow libre seront probablement inexactes", a prévenu Tesla dans un communiqué. Le fabricant de voitures électriques table pour l'instant sur une hausse progressive de la production de sa Model Y à Fremont en Californie et de sa Model 3 à Shanghai tout au long du deuxième trimestre. Début avril, Tesla avait déclaré être largement en avance sur son calendrier de production et de livraison du SUV Model Y, qui a commencé à être fabriqué en janvier et livré en mars. L'épidémie de coronavirus n'a eu qu'un très faible impact sur la production du Model Y au premier trimestre puisque le groupe n'a arrêté son usine de la baie de San Francisco que le 24 mars dernier. Mais il a dit ignorer mercredi quand sa production pourrait redémarrer dans le comté d'Alameda où est située l'usine et où les mesures de confinement ont été prolongées jusqu'au 31 mai. (Akanksha Rana à Bangalore, Tina Bellon à New York, version française Jean-Stéphane Brosse)

