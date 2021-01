Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : bénéfice net ajusté de 2,45 Mds d'USD en 2020 Cercle Finance • 28/01/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Tesla annonce un chiffre d'affaires total de 10,74 milliards de dollars au 4e trimestre 2020, soit une progression de 46% d'une année à l'autre. Le bénéfice net ajusté trimestriel s'établit à 903 millions de dollars, en progression de 134%, soit un BPA ajusté de 0,8 dollar qui reste toutefois inférieur au consensus. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, Tesla déclare un chiffre d'affaires total de 31,53 milliards de dollars, en hausse de 28% par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté annuel atteint 2,45 milliards de dollars (ou 721 millions de dollars en GAAP), soit un BPA ajusté de 2,24 dollars. 'Nous prévoyons d'augmenter notre capacité de fabrication le plus rapidement possible, Sur un horizon pluriannuel, nous prévoyons une croissance annuelle moyenne de 50% des livraisons de véhicules', indique le constructeur, rappelant que le taux de croissance dépendra de la capacité des équipements, de l'efficacité opérationnelle et de la capacité et de la stabilité de sa chaîne d'approvisionnement.

