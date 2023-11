Tesla: baisse des ventes en Chine en octobre

(AOF) - Tesla a livré 72.115 véhicules électriques produits en Chine en octobre 2023 , soit une baisse de 2,6% par rapport au mois de septembre, selon l'Association chinoise des voitures de tourisme (CPCA). Selon Reuters, la part de marché du constructeur américain sur le segment chinois des véhicules électriques est tombée à 9,89 % au troisième trimestre, contre 12,98 % au deuxième trimestre et 9,93 % un an plus tôt. BYD, plus grand rival chinois de Tesla, a assuré sa position de leader du marché.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.