Tesla augmente de 15 000 dollars le prix du Cyberbeast Cybertruck aux États-Unis

Tesla TSLA.O a augmenté le prix de la variante Cyberbeast de son Cybertruck, qui passe de 99 990 $ à 114 990 $, soit une augmentation de 15 000 $, selon les informations de tarification sur le site Web du constructeur automobile.