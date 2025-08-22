 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tesla augmente de 15 000 dollars le prix du Cyberbeast Cybertruck aux États-Unis
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 06:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a augmenté le prix de la variante Cyberbeast de son Cybertruck, qui passe de 99 990 $ à 114 990 $, soit une augmentation de 15 000 $, selon les informations de tarification sur le site Web du constructeur automobile.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
320,1100 USD NASDAQ -1,17%
