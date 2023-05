Tesla attendu en hausse après le recrutement annoncé de la nouvelle directrice générale de Twitter

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - « J'ai le plaisir d'annoncer que j'ai embauché une nouvelle directrice générale pour X/Twitter. Elle commencera dans ~6 semaines ! » C’est ce qu’a tweeté Elon Musk hier, suscitant des espoirs pour le cours de Tesla : le constructeur de véhicules électriques est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street. L'entrepreneur précise que son rôle chez Twitter sera désormais « celui de président exécutif et de directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les opérations système ».

