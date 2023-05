Tesla attendu en hausse après la visite d'Elon Musk en Chine

AOF - EN SAVOIR PLUS

Qin Gang, qui était jusqu'à récemment ambassadeur de Chine aux États-Unis, a déclaré que la "modernisation à la chinoise", créerait "un potentiel de croissance et une demande de marché sans précédent".

(AOF) - Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après qu’Elon Musk a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, ce mardi, selon la presse américaine. Le PDG de Tesla aurait annoncé une nouvelle expansion en Chine, alors que Pékin s'efforce de montrer son ouverture aux entreprises étrangères. Selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères, Tesla s'oppose au "découplage" en cous entre les Etats-Unis et la Chine et souhaite continuer à développer ses activités dans l’Empire du Milieu.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.