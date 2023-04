Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: attendu en forte baisse après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 12:05









(CercleFinance.com) - Tesla est attendu en forte baisse à l'ouverture ce jeudi, après la publication par le constructeur de voitures électriques de ses comptes de premier trimestre, marqués par une augmentation de ses revenus, mais une compression de sa rentabilité en rythme annuel.



En données ajustées (non GAAP), le groupe d'Elon Musk a en effet vu son BPA se contracter de 21% à 0,85 dollar, avec une marge d'EBITDA en dégradation de 8,5 points à 18,3%, et ce malgré des revenus en croissance de 24% à plus de 23,3 milliards de dollars.



'Bien que nous ayons mis en oeuvre des réductions de prix sur de nombreux modèles, nos marges opérationnelles ont diminué à un rythme gérable', estime Tesla, qui attend des baisses de coûts en cours grâce à une efficience de production améliorée.



Il prévoit d'accroitre sa production pour rester, en 2023, au-dessus de son taux de croissance annuel moyen de long terme de 50%, avec environ 1,8 million de voitures pour l'année, et pense que sa marge opérationnelle restera parmi les plus élevées du secteur.





Valeurs associées TESLA NASDAQ -2.02%