Tesla attendu en baisse après le lancement d'une enquête fédérale sur un accident mortel

(AOF) - Tesla est attendu en légère baisse en pré-marché après avoir perdu plus de 3% hier : la NHTSA, l’agence de sécurité routière américaine, a annoncé mercredi qu'elle ouvrait une nouvelle enquête spéciale sur un accident mortel survenu en février en Californie impliquant une Tesla Model S, dont le système avancé d'aide à la conduite est soupçonné d'avoir été utilisé. L'agence enquête sur l'accident d'une Tesla datant de 2014 impliquant un camion de pompiers dans le comté de Contra Costa, en Californie.

