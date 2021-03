Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : accepte les paiements en bitcoin Cercle Finance • 24/03/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Elon Musk, le patron de Tesla, a annoncé dans un tweet laconique qu'il était désormais possible d'acheter une Tesla en payant en bitcoin. 'Les bitcoin seront conservés en tant que tel et ne seront pas convertis en monnaie fiduciaire', a-t-il ajouté. Pour rappel, en février, Elon Musk avait annoncé investir 1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie. Le bitcoin gagnait 3.6% après cette annonce.

Valeurs associées BTC/USD NEXC +2.95% TESLA NASDAQ -1.17%