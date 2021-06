TESLA a vendu deux fois moins de véhicules en Chine au mois de mai

(AOF) - Selon le site The Information, citant des sources interne, les ventes de Tesla en Chine auraient diminué de moitié au mois de mai par rapport à avril. En plus de la concurrence accrue, le constructeur est sous la surveillance de Pékin depuis plusieurs mois en raison de la façon dont il a traité les préoccupations des consommateurs sur la sécurité et la qualité de ses voitures. Les données publiées le mois passé par l'Association chinoise des voitures de tourisme ont révélé que Tesla avait vendu 25 845 véhicules fabriqués en Chine en avril, -27% par rapport à mars.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.