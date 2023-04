Tesla a vendu 88 869 véhicules fabriqués en Chine en mars 2023

(AOF) - Tesla a vendu 88 869 véhicules électriques fabriqués en Chine en mars 2023, un chiffre en hausse de 35,0% sur un an, selon les données publiées ce mardi par l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) et citées par Reuters. Ce chiffre est en hausse de 19,4 % par rapport aux ventes de février : le fabricant américain avait livré 74 402 voitures électriques Model 3 et Model Y fabriquées en Chine. En comparaison, son concurrent chinois BYD a vendu 206 089 unités le mois dernier, un chiffre en hausse de 97,5 % par rapport à l'année précédente, toujours selon les données de la CPCA.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.