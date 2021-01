TESLA a livré 180 570 véhicules au quatrième trimestre

(AOF) - Tesla a levé le voile ce week-end sur ses chiffres de livraisons du quatrième trimestre 2020. Ainsi, la firme d'Elon Musk a livré 180 570 véhicules sur la période, un record. Comme à son habitude, Tesla prévient que le nombre de livraisons doit être considéré comme « légèrement conservateur » et qu'il pourrait être relevé « jusqu'à 0,5% ou plus » par la suite. Sur l'ensemble de l'année 2020, Tesla a livré 499 550 véhicules, ce qui se révèle supérieur au consensus qui s'établissait à 481 261 unités et globalement conforme à l'objectif d'Elon Musk d'un demi-million d'unités.

En parallèle, Tesla a produit 179 757 véhicules au quatrième trimestre et 509 737 sur l'ensemble de l'année 2020.

