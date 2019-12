Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : a financé la constuction de sa Gigafactory en Chine Cercle Finance • 27/12/2019 à 16:16









(CercleFinance.com) - Tesla annonce avoir conclu différents accords avec un syndicat de prêteurs, en Chine, pour deux facilités de crédit représentant au total jusqu'à 11.25 milliards de yuans (environ 1,6 milliard de dollars), pour la construction de sa Gigafactory à Shanghai. Dans le détail, Tesla a signé une facilité de prêt à terme garantie pouvant aller jusqu'à 9 milliards de yuans, ainsi qu'une facilité de prêt renouvelable non garantie pouvant aller jusqu'à 2,25 milliards de yuans. L'usine est actuellement en construction et devrait s'achever en 2020.

